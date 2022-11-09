Giresun’da 2 yıl önce yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en çok zarar gören Doğankent ilçesindeki afet evleri ve kentsel dönüşüm projesiyle yapılan 156 konut ve 40 işyeri sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Giresun’da 2 yıl önce yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en çok zarar gören Doğankent ilçesindeki afet evleri ve kentsel dönüşüm projesiyle yapılan 156 konut ve 40 işyeri sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Giresun’da geçtiğimiz 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere Doğankent, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde büyük hasarlar oluşmuş, 5’i jandarma 15 kişi sellerde hayatını kaybetmişti. Selden en büyük hasarı gören Dereli ve Doğankent ilçelerinde bir çok konut ve iş yeri kentsel dönüşüm kapsamında yıkılırken, afetzedeler için daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin yapımına başlanmıştı. Dereli ilçesinde afet konutlarının tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesinin ardından Doğankent ilçesinde de afet ve kentsel dönüşüm konutları da hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

156 konut ve 40 işyeri tamamlandı

Doğantkent ilçesinin kentsel dönüşüm ve afet evleriyle yeni bir vizyona kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Ruşen Özden, “Bilindiği gibi 22 Ağustos 2020 yılında bir sel afeti yaşandı. Afete maruz kalınan bölgede bir kentsel dönüşüm sağlandı. Şuan itibarıyla 156 konut ve 40 işyeri tamamlandı. Tamamlanan konut ve işyerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Birkaç hafta içerisinde tamamen teslimatlar yapılmış olacaktır. Bunun yanında kamu binalarımızın da yapımı sürenler ve tamamlananlar var. Hükümet Konağımızın inşaatı devam ediyor. İki okul binamızdan birisi tamamlandı diğer devam ediyor. İlçe Emniyet binamız tamamlandı. Yine ilçemizde 4 bin 200 metrekare kapalı alan olarak yapılacak olan 3 katlı Devlet hastanemizin ihalesi yapıldı. Yine Gençlik Merkezi spor salonumuz da devam eden inşaatlarımızdandır” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm ilçemize değer kattı”

Kentsel dönüşümün ilçeye vizyon kattığını da ifade eden Başkan Özden, ”Devletimiz selden sonra söz verdiği herşeyi ve daha fazlasını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm ilçemizdeki nitelikli daire sayısını artırdı. İlçemiz konforlu, doğalgazlı daireleri ve çevre düzenlemesiyle, çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla bir vizyon sitesine kavuştu. Daha önceden ilçemize gelen memurlar ve dışardan gelenler kalmaz ilçe dışından gidip gelirlerdi. Şimdi ise ilçemizde kalmaya başlayacaklardır. Dolaysıyla kentsel dönüşüm ve afet evleri ilçemize değer kattı” dedi.

Ev ve işyerini kaybetmişti, yeni ev ve işyerine taşındı

Yaşanan sel afetinde işyerini ve evini kaybeden Emrah Ünlü ise “Benim işyerim ve dairem yaşanan sel afetinde zarar gördüğü için durulamaz raporu verildi. Riskli olduğu için yıkıldı ve ben de yeni yapılan bu afet evlerinden hak sahibi oldum. Şimdi eskisinden daha konforlu ve daha kullanışlı hepsinden daha önemlisi daha güvenli ev ve işyerine sahip oldum. Bunun için yaşadığımız mutluluk tarifsizdir. Devletimizin yanımızda durduğunu ve devlet güvencesini yaşadık ve gördük” diye konuştu.