Manisa’nın doğal çevresini korumak ve daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar il genelinde 1.267 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. 1007 ton çöpü bertaraf ederek, dere yataklarının can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçen idare bu doğrultuda 23 milyon TL yatırım yaptı. Derelerden ise motosiklet kaskından, koltuğa, elektrik direğinden klozete kadar pek çok yabancı madde çıkarıldığı öğrenildi.

Manisa’nın doğal çevresini korumak ve daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar il genelinde 1.267 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. 1007 ton çöpü bertaraf ederek, dere yataklarının can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçen idare bu doğrultuda 23 milyon TL yatırım yaptı. Derelerden ise motosiklet kaskından, koltuğa, elektrik direğinden klozete kadar pek çok yabancı madde çıkarıldığı öğrenildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar dere yataklarının vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda, 23 milyon TL yatırım yapıldı. Çalışmalarda bugüne kadar il genelinde 1.267 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirilirken, 1007 ton rüsubat da bertaraf edildi. MASKİ ekipleri dere yataklarını rüsubattan arındırmış olmanın yanı sıra motor kaskı, koltuk takımı, klozet ve telefon direğine kadar birçok yabancı maddeyi de derelerden uzaklaştırdı. İdare sadece 2022 yılında 208 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirerek, kenti son yıllarda yaşanan aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın tehlikelerine karşı da koruma altına aldı.

“Önceliğimiz gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak”

Daha sağlıklı bir çevre ile vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla dere temizlik çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdaremiz kurulduğu günden bu yana temiz bir çevre, temiz bir Manisa hedefi ile durmaksızın dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sadece 2022 yılında 208 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirildi. İl genelinde taşkın tehlikesi olan yerleri öncelik sırasına alarak bu doğrultuda çalışmalar yapıldı. Bugüne kadar il genelinde 1.267 kilometrelik dere temizliği yaparak su akışını sağlıklı hale getirdik. Yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı da dere yataklarını sürekli kontrol altına alarak düzenli bir şekilde önlemleri aldık. 1.007 ton rüsubatı bertaraf ettik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına aldık, almaya devam ediyoruz. Dere yataklarımızın çöp olarak kullanılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa oluşturmak için gece gündüz demeden hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.