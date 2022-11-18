Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Dereköy’de 3. tarımsal sulama göleti tamamdı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Dereköy’de 3. tarımsal sulama göleti tamamdı.

İl Özel İdaresi tarafından tarımın desteklenmesi ve tarımsal sulama faaliyetleri amacıyla yapılan gölet tamamlandı. 3,5 milyon liraya mal olan ve yaz aylarında kullanıma alınacak gölet 50 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip. Gölet bölgedeki 410 dekar tarım arazisine ilave sulama sahası kazandıracak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, bölgenin tarımsal sulama kapasitesini artıracak göletin bölgedeki ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.