Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen yavru köpek hayvan barığında koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bülbül Deresi’nden köpek sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar derenin içerisine baktıklarında yavru bir köpeğin mahsur kaldığını gördüler. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

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