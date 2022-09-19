Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen yavru kedi hayvan barınağında koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bülbül Deresi’nden kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar kontrol ettiklerinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördüler. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

‘Yöresel yemek ve ürünler sergilendi

‘Yöresel yemek ve ürünler sergilendi

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