Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tabakhane Deresi’nde mahsur kalan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tabakhane Deresi’nde mahsur kalan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Zafer Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar ilçenin içerisinden geçen ve son günlerde yağan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Tabakhane Deresi’nde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi bulunduğu derenin içerisinden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekip, kurulan özel düzenekle dereye inerek kediyi kurtardı. Dereden çıkartılan kedi gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra salıverilirken, vatandaşlar duyarlı çalışmaları için itfaiye ekibine teşekkür etti.