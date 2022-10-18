Sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirilen çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi’nde bulunan Bülbül Deresi yatağına düşen 2 çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler merdiven yardımıyla indiği dere yatağından çocukları çıkardı.

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