Denizli’de dere yatağında iple bağlanıp ve silah ile ateş edilerek öldürülen erkek cesedinin, 6 gün önce kayıp başvurusu bulunan Anıl Alperen Yılmaz’a (18) ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde bulunan Menderes Deresi’nde meydana gelen olayda, akşam saatlerine doğru dere yatağı kenarından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz birisinin olduğunu fark etti. Şahsın yanına yaklaştığında elleri, ayakları ve ağzı iple bağlandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, dere yatağına yaklaşık 700 metre indikten sonra erkek olduğu tespit edilen şahsa ulaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silah göğsünden vurulduğu ve kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş çaplı araştırma başlatıldı

Cinayete kurban gittiği öğrenilen erkeğin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenin kesinleşmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için düğmeye geniş çaplı araştırma başlattı.

5 gündür aranıyordu

Otopsi işlemleri tamamlanan gencin kimlik bilgileri netleşti. Gerçekleşen araştırmada erkek cesedin, 10 Ekim tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunan Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.