Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Hakkari’nin Derecik ilçesi kırsalında etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan elektrik direklerinde onarım yapıyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Hakkari’nin Derecik ilçesi kırsalında etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan elektrik direklerinde onarım yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Derecik’in Canlıkaya bölgesinde de etkili oluyor. Kar yağışının durmasıyla etkisini gösteren soğuk hava elektrik direklerinin buz tutmasına neden oluyor. Derecik’te etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, vatandaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, dondurucu soğuklara aldırmadan kara bata çıka arızaları gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar ise zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti. Ekipler, tüm zorluklara rağmen Derecik ilçesinin en yüksek rakımlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor.