Hakkari’nin Derecik ilçesinde köylüler, bin 200 rakımlı yüksek bölgelerden kış için odun topluyorlar.

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde sonbaharın gelmesiyle vatandaşlar kış hazırlığına başladı. İlçenin Öğrencik köyünde yaşayan vatandaşlar, kış hazırlığı için yüksek tepelere çıkarak kurumuş ağaç parçalarını topluyor. Topladıkları ağaç parçalarını sırtlarında taşıyan vatandaşlar, yolun kenarına kadar taşımanın ardından araçlarına yüklüyorlar.

Kamuran Yılmaz isimli vatandaş, “Kış için bugün odun toplamaya geldik. Bu görmüş olduğunuz alanda biz köylüler ortak olarak kurumuş ağaç dallarını topluyoruz. Kışın yakmak için kuru ağaç parçalarını toplayıp yolun kenarına kadar taşıyoruz. Burada kış çok soğuk geçtiği için şimdiden odunlarımızı topluyoruz. Sobalarımızda odun kullanıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sende tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabi bunun toplaması ve taşıması çok zor ama mecbur çalışmak zorundayız" dedi.