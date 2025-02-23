Hakkari’nin Derecik İlçesi’ne bağlı Gelişen Köyü’nün Kütüklü Mezrası’nda yaşayan besiciler, 3 bin 340 rakımlı Karadağ Dağı’nın eteklerinde yazın biçip, istifledikleri otları kış aylarında köye indirmek için yoğun çaba harcıyor.

Kütüklü Mezrası’nda 30 yıldır sürdürülen bu geleneksel yöntem, köy halkı için vazgeçilmez bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Yaz aylarında tarlalarda biçilen otlar ve toplanan ağaç yaprakları, belirli alanlarda istiflenerek kış aylarının gelmesi bekleniyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kış aylarında, besiciler kızaklara yükledikleri otları ve yaprakları köye indirerek hayvanlarına yediriyor.

Besicilerden Davut Dinç, "Yazın biçtiğimiz ot ve yaprakları yüksek rakımlı dağlarda topluyoruz. Kış aylarında ise bu otları daha kolay taşıyabilmek için kullanıyoruz. 30 yıldır aynı yöntemle otları indiriyoruz. Zor şartlarda çalışmak çileli oluyor, ama hayvanlarımızı beslemek için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Köy sakinleri, yüksek rakımlı dağlara çıkarak biriktirdikleri otları getirmek için birbirlerine destek oluyorlar. Besiciler, zor şartlarda dahi birbirlerine yardım ederek dayanışma örneği sergiliyorlar.