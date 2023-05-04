Hakkari’nin Derecik ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte çiftçilerin imece usulü bağ bahçe temizliği mesaisi başladı.

Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla bağ bahçe işlerine yoğunluk veren vatandaşlar, ağaç budamadan çevre temizliğini imece usulü ile yapıyor. Hummalı bir çalışma içerisine giren vatandaşlar bir yandan bağ ve bahçe temizliği yaparken bir yandan üzüm bağlarında budama yapıyor.

Havaların ısınmasıyla bağ bahçe işlerine başladıklarını söyleyen Koryürek köyü sakinlerinden Mensur Yılmaz, "Normalde bu işlem daha önce yapmamız gerekirken, bu yıl yoğun yağmur yağışlardan dolayı geç başladık. Köyde üzüm bağları çok olduğu için sıraya alıp o şekilde çalışıyoruz. Köyden her hanenin ayrı bahçesi olduğu için sırasıyla gidiyoruz. Normalde daha erken başlamamız gerekiyordu. Yağmur yağışları durmadığı için geç başladık. Ama çok şükür bugün bitti. Bizim insanlarımız yardımsever ve birbirlerine yardım etmeyi seviyorlar. Birbirimize yardım ederek daha hızlı bir şekilde işlemi bitiriyoruz. Bağlarımızın bulunduğu alan engebeli olduğu için traktör giremiyor mecburen hep birlikte kazma kürek yardımıyla toprağı kazıyoruz. Bağlarımız çok büyük olduğu için yardımlaşarak işlerimizi erken bitiriyoruz. Buranın üzümü çok tatlı ve lezzetlidir. Aynı zamanda dışarıya da satışını yapıyoruz. Çok şükür topraklarımız verimli bereketlidir. Ceviz ve bal gibi ürünümüz de çok meşhurdur" dedi.