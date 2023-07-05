Hakkari’nin Irak sınırında bulunan ve hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Derecik ilçesinde sıcak havadan bunalan gençler, Hacıbey Çayı’nda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu ilçede vatandaşlar gündüz vakitlerinde evde zamanını geçirmeyi tercih ediyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte serinlemek için yer arayan gençler, ilçenin farklı bölgelerinde bulunan derelerde yüzerek serinlemeye çalışıyorlar. Derecik şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gelişen köyü sınırları içinde yer alan Hezil ve Hacıbey Çayı kenarına gelen gençler, soğuk suyunda serinlemeye fırsatı buluyor.

İlçe sakinlerinden Erdoğan Yılmaz, “İlçemiz Türkiye’nin en sıcak yerlerinden biri. Şu an yaklaşık 40 derecenin üzerinde sıcaklık mevcut. Bazen 50 dereceyi bile buluyor. Kıyafetle dereye atlıyoruz eve gidene kadar hemen kuruyorlar. Bizim burada yüzülecek çok güzel yerlerimiz mevcut ve herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Sıcaktan çok bunaldığımız için gençlerle yüzmeye geliyoruz” dedi.