Hakkari’nin Şemdinli-Derecik yolu Ortaklar mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 araç ve 35 vatandaş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik yolu Ortaklar mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 araç ve 35 vatandaş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari’de eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Şemdinli-Derecik yolu Ortaklar mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 araç ve 35 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şemdinli-Derecik yolu Ortaklar mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 araç ve 35 vatandaşımız İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır" dedi.