HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının Derecik ilçesinde yer alan Umurlu Sınır Kapısının açılmasına yönelik başlattığı kampanyada 10 bin imza toplandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının Derecik ilçesinde yer alan Umurlu Sınır Kapısının açılmasına yönelik başlattığı kampanyada 10 bin imza toplandı.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısının açılması için başlatılan kampanya çerçevesinde 10 bin imza toplandı. Islak imza kampanyasının sona erdiğini ve toplanan imzaların yetkililere ulaştırılacağını belirten Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, "10 gün önce ‘Derecik Sınır Kapısı açılsın’ sloganı ile hem ıslak hem de elektronik imza kampanyası başlatmıştık. Bugün itibarıyla ıslak imza kampanyamızı sonlandırdık. Ancak Ticaret Bakanlığı’na hitaben yapılan imza kampanyamız hala devam ediyor. Islak imzayla yapmış olduğumuz kampanyamızda 10 günlük bir süreçte 10 binin üzerinde halkımızın imzasını aldık. Buradaki bütün insanlarımız sesini duyurmak üzere Derecik Sınır Kapısının açılmasına ilişkin imzalarını attılar. Bizler de Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yönetim kurulumuz ile birlikte, halkımızın bu talebini, halkımızın bu sesini, bu çığlığını ilgililere ileteceğiz" dedi.

Raporla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben dilekçelerini de hazırladıklarını belirten Tekin, "Bugün itibarıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ticaret Bakanımıza ve yine Irak Kürt Bölgesel yönetimiyle randevularımızı oluşturmaya başladık. Randevu taleplerimizi ilettik. Randevularımız oluşturulduktan sonra bu imzalarımızı raporumuzla birlikte ilgililere götüreceğiz. Derecik Sınır Kapısının açılmasına ilişkin talebimizin ne olduğunu, Derecik Sınır Kapısının uzun zamandır resmi anlamda açık olmasına rağmen fiili olarak neden açılmadığını, bölgeye olan etkisinin ne olacağını, ülke ekonomisine katkısının ne olacağını, istidama olan katkısının ne olacağı konusunda bunları doğru zeminde birbirleri anlatacağız ve halkımızın talebini ileteceğiz. Bundan sonraki süreçte kamuoyundan beklentimiz, bu çalışmamıza lütfen herkes sahip çıksın. Bundan sonra da bahsettiğim elektronik ortamda devam eden imza kampanyamız çok önemlidir. Burada ona sahip çıksınlar ve sürekli gündemde tutmaya devam etmelerini önemle rica ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bu çalışmamızda ve imza kampanyamızda desteklerini esirgemeyen başta Yüksekova ve Hakkari’deki odalarımıza, oda başkanlarımıza ve tabii ki Şemdinli, Derecik ve Yüksekova’da imza veren bütün halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.