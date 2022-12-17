Hakkari’nin Derecik ilçesi geçen yıl açılan ve 130 sağlık personeli ile hizmet veren Derecik Devlet Hastanesi, vatandaştan tam not aldı.

Hakkari’nin Derecik ilçesi geçen yıl açılan ve 130 sağlık personeli ile hizmet veren Derecik Devlet Hastanesi, vatandaştan tam not aldı.

Hakkari’nin Derecik ilçesi geçen sene açılan Derecik Devlet Hastanesi 130 sağlık personeliyle tam teşekküllü hizmet vermeye devam ediyor. Derecik Devlet Hastanesinin açılmasıyla bölgedeki vatandaşların 3 saatlik yola gerek kalmadan ilçe hastanesinde tedavi görecekler. Hastane ile ilgili bilgi veren Başhekim Zafer Abdullah Güdük, "Derecik Devlet Hastanesi 13 Ağustos 2021 tarihinde ilk hasta kabulünü gerçekleştirmiştir. Zaman içerisinde farklı birimlerinin açılması, uzman hekim ataması ve alımı gerçekleştirilen tıbbi cihazlarla, hastanemiz şu anda ilçemizdeki vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaktadır. Hastanemizde 12’si uzman, 2’si diş hekimi olmak üzere 24 hekim görev yapmaktadır. Acil Servis, Doğumhane, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Yataklı Servis, Diş Kliniği ve ameliyathane birimlerimiz ve toplamda 130 sağlık personelimiz ile vatandaşlarımıza sağlık hizmetini en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. İlçemizin belki de en çok ihtiyaç duyduğu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekim arkadaşımızın da aramıza katılmasıyla hastanemizde ilk normal doğumlar ve bugün itibariyle de ilk sezaryen doğum gerçekleşti. Ülkemizin en uç köşesi diyebileceğimiz topraklarımızda tam teşekküllü bir hastanede hizmet verebildiğimiz için sağlık çalışanları olarak mutluluk duyuyoruz. Özverilerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanları sağladıkları için de devlet büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır" diyen Barış Sevim, "30 senedir burada yaşıyorum. Bundan 2 sene önce bir doktora görünmek için 2-3 saat yol gidiyorduk. Şimdi ise 5 dakikaya hastanedeyiz. Allah devletimizi var etsin" dedi.