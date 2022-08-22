Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ligin henüz 2 haftalık periyodunun geri kalmasına rağmen Samsunspor’un oynadığı oyun ile iddiasını kanıtladığını söyledi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ligin henüz 2 haftalık periyodunun geri kalmasına rağmen Samsunspor’un oynadığı oyun ile iddiasını kanıtladığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Samsunspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 beraber kaldı. Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yaptığı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Samsunsporumuz sergilediği hırslı ve mücadeleci futbol ile Süper Lig’i ne kadar çok istediğini şimdiden herkese gösterdi" dedi.

Samsunspor’un resmi ürün satış mağazası Store55’e uğrayarak forma satın alan Feyzullah Dereci, taraftarlara da, "Samsunsporumuz resmi ürünlerini kullanalım, takımımıza hiç olmazsa böyle destek olalım" çağrısında bulundu.

Yeni sezon formalarını çok beğendiğini belirten Gençlik Spor İl Müdürü Dereci, "Umuyorum bu birbirinden güzel formalar takımımıza uğurlu gelsin ve özlenen şampiyonluğu hep birlikte kutlayalım" diye konuştu.

"Bu sezon o sezon olacak"

2 haftayı geride bırakan lig ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Feyzullah Dereci, "Samsunspor 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı ligde bence ortaya koyduğu mücadeleci, hırslı futbol ile dikkati çekti. Oyuncular ve teknik ekip Süper Lig’i ne kadar çok istediklerini sadece taraftarlarına değil tüm Türkiye’ye gösterdi. Şahsen ben Samsunspor’un bu oyununu çok daha geliştirerek bu sezon Süper Lig özlemini gidereceğine olan inancımın çok fazla arttığını söyleyebilirim. Bu sezon o sezon olacak, buna inanıyorum" şeklinde konuştu.