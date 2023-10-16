Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen ve adrenalin dolu mücadelelere sahne olan Dağ Bisikleti Downhill Cup, Saraylı’da tamamlandı. Sporcular, zorlu parkurda dereceye girmek için adeta zamanla yarıştı.

Gölcük Belediyesi, adrenalin dolu bir şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Derince’den Gölcük’e Açık Su Yüzme Yarışı, Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük ve Değirmendere Koşuları, Kum Futbolu, Plaj Voleybolu, Sokak Basketbol Turnuvaları ve birçok futbol turnuvasına ve sportif faaliyetler düzenleyen Gölcük Belediyesi, Dağ Bisikleti Downhill Cup heyecanını ikinci kez Saraylı’ya taşıdı.

Saraylı’nın ormanlık alanlarında hazırlanan özel parkurda düzenlenen ve heyecana sahne olan Dağ Bisikleti Downhill Cup’a Türkiye genelinden 120 usta dağ bisikletçisi katıldı. Sporcular, dereceye girmek için zamanla yarıştı. Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri, Saraylı da düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.