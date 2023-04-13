DÜZCE(İHA) – Okul sporları masa tenisi küçükler mahalli müsabakalarına 50 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları masa tenisi küçükler mahalli müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapılan Okul sporları masa tenisi küçükler mahalli müsabakalarına 50 sporcu katıldı.

Kızlarda Özel Su Damlası Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, İlhami Reyhan Turan Ortaokulu üçüncü, Hürriyet Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Özel Su Damlası Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü ve Dipsizgöl Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerini yapılan törenle verildi.