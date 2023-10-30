DÜZCE(İHA) – Düzce’de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı masa tenisi turnuvasında 90 sporcu yarıştı.
Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 90 sporcu mücadele etti.
Minik erkeklerde Kaan Baş, minik kızlarda Rana Yavuzalp, küçük erkeklerde Ahmet Kaan Demirel, küçük kızlarda Ecrin Bektaş, yıldız erkeklerde Koray Kemer, genç erkeklerde Alper Çelik, genç kızlarda Ravza Yıldırım, büyük erkeklerde Yusuf Taşkan ve büyük kızlarda Özlem Yörük birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.