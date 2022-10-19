Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü tarafından Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yapılan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü tarafından Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yapılan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yapılan yarışma neticesinde başarı elde eden Bozüyük Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 1’inci Devrim Çelik, 2’inci Ferhat Yalçın, 3’üncü Muhammet Kılıç’a ödüllerini veren İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, öğrencilere yarışmalara katılımlarından dolayı teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.