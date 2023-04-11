Minik Eller Tasarlıyor projesi mart ayı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Bayburt’ta yürütülen Minik Eller Tasarlıyor projesine katılım sağlayarak mart ayı teması olarak belirlenen ulaşım teknolojileri yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencileri, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in elinden aldı.

Temel eğitim kademesindeki öğrencilere erken yaşlarda tasarım felsefesi kazandırmayı hedefleyen proje sürecinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, ulaşım teknolojilerine ait projelerini tasarladılar. Projeye katılan eserler, teknoloji tasarım öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucuna göre ilk 10’a giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, makamında ağırladığı öğrencilerle sohbet ederek “Öncelikle ortaya koyduğunuz eserlerin çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Proje sürecinde sergilediğiniz sabır ve özveriden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Tabi öğrencilerimizin yanında olan ve onları her daim destekleyen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize de teşekkür ediyorum.” diyerek öğrencilere ödüllerini takdim etti.