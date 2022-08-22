Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren fotoğraflar görücüye çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren fotoğraflar görücüye çıktı.

Malatya Park AVM’de düzenlenen fotoğraf sergisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi" amacıyla 2021 yılında 12’ncisi gerçekleştirilen "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "Banka Çalışanları" ve "Çiftçi Varsa Hayat Var" olmak üzere 6 farklı kategoride dereceye girerek ödül alan, sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar yer alıyor.

Açılış törenine, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, şube müdürleri, tarım paydaşı kurum kuruluş amirleri, sivil toplum örgütü başkanları katıldı.

"Tarım Orman ve İnsan" Fotoğraf Yarışması Sergisi 25 Ağustos’a kadar açık kalacak.