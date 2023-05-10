Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Diriliş Nesli Ahmed Yesevi Yolunda Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması’ çerçevesinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Proje çerçevesinde şehir merkezindeki toplam 2 bin lise öğrencisine tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun Ertuğrul Gazi, yazar Fatih Duman’ın ise Pir ve Kızılelma adlı kitapları dağıtıldı. Kitapların okunması ve tahlili sonrasında düzenlenen sınavda 700 öğrenci yarıştı. Sınava giren 700 öğrenci hızlı trenle Ankara ve Konya gezilerine götürülecek. Dereceye giren 11 öğrenci için de Orta Asya gezisi düzenlenecek. Sivas Belediyesi öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği tarafından organize edilen yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Şiir konseri ve ödül töreni programına; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Sevgili gençler, bizim derdimiz sizlerin güçlü bir ülkede yaşaması"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Mimar Turgut Cansever’in “Şehri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri tarumar eder” sözüne atıfta bulunarak, “Biz yola çıkarken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına uygun olarak eğitim camiamızla birlikte şehrimizin, ülkemizin, geleceğimizin sahibi gençlerimizi merkeze aldık. Eğitim noktasında milli manevi değerlere haiz bir gençlik yetişmesi için ne yapabiliriz dedik. Konunun paydaşlarıyla gençlik çalışmalarımızı koordine ettik. Sevgili gençler, bizim derdimiz sizlerin güçlü bir ülkede yaşaması adına sizlerle birlikte size dayatmadan, direktif vermeden size nasıl yapalım diyerek güzel eserler ortaya koymak, tarihimizi geçmişimizi iyi anlatmak. Sizin milli ve manevi duyarlılığa haiz olmanız noktasında gayret göstermek. Daha önce Eğitimde Diriliş Derneği ile bir program yaptık gençleri Bosna’ya götürdük. Aliya İzzet Begoviç’in kitaplarını okutarak güzel bir program yaptık. Bugün de ikincisini icra ediyoruz. Yarışmaya 2000 kişi müracaat etmiş, projeye katılan gençlerimizi tebrik ediyorum.

Konuşmaların ardından şiir konseri ve ödül töreni gerçekleştirildi.