Adana’nın Kozan ilçesinde 4 çocuk annesi gazeteci Beril Solmuşgül,37 yaşında üniversiteden bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu, törene 25 gün önce doğan bebeğiyle geldi.

Kozan ilçesinde 4 çocuk annesi İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Beril Solmuşgül, 37 yaşındaki Yüksek Öğretim Sınavlarına hazırlanarak Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü’ne 2021 yılında yerleşti. Pandemi sürecinden dolayı bir dönem yüz yüze eğitime katılan Solmuşgül, uzaktan eğitimde de derslerini başarılı bir şekilde verdi. Finallerin başladığı gün 4’üncü çocuğu dünyaya gelen Solmuşgül bölüm üçüncülüğüyle mezun oldu.Törene eşi, çocukları, annesi ve iş arkadaşları ile birlikte gelen Solmuşgül, üçüncülük derecesiyle mezuniyet mutluluğu yaşadı.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulunda düzenlenen mezuniyet törenine katılan Beril Solmuşgül "4 çocuk annesiyim. İhlas Haber Ajansı muhabirliğini yapıyorum. 2021 yılında Üniversite sınavına girdim, girip ne yapacaksın bu yaşta okul nasıl biter işlerin yoğun çocukların var okuyamazsın diyenlere inat güzel bir puan alarak Kozan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimleri yazdım ve geldi kaydımı yaptırdım. Daha sonra ’nasıl yapacaksın zor olur hem iş hem ev hem de okul bitirmen zor’ diyorlardı. Benim inadım inattır bilen bilir, onlara inat bugün bende Çukurova üniversitesinin bir neferi olarak gurur duyduğum bölümden mezun oldum. Okumak güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum. Hele ki genç arkadaşlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlere ellerindeki imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Her yaşta öğrenecek bir şey mutlaka vardır. Bu süreçte bana destek veren üniversitedeki hocalarıma ve bana inananlara çok teşekkür ediyorum“ dedi.

Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ’da tebrik ettiği Beril Solmuşgül’ün örnek olduğunu ve üniversiteden dereceyle mezun olduğunu kaydetti.