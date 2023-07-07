Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, Samsun’daki üniversitelerin ’makine, endüstri, uçak ve uzay mühendisliği’ bölümlerinden derece ile mezun olan öğrenci üyeleri için bir kutlama programı düzenledi.

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Samsun Üniversitesi’ne(SAMÜ) bağlı Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümlerindeki eğitimlerini derece ile tamamlayan MMO Samsun Şubesi’nin ’öğrenci üyeleri’, derece ile mezun olmanın heyecanını ve gururunu yaşadı.

MMO Samsun Şubesi’nde düzenlenen ’Mezuniyet Programı’na mezun öğrenci üyelerin yanı sıra aileleri de katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Genç meslektaşlarımız bizleri bir kere daha gururlandırdı" dedi.

Oda olarak öğrenci üye kaydı yaptıran tüm öğrencilere yönelik birçok toplantı, teknik seminer ve geziler düzenlediklerini hatırlatan Gürkan, Ayrıca staj yeri oluşturarak ve sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin mesleğe hazırlanma süreçlerine katkı sağladık. Genç meslektaşlarımızla mesleğe adım attıkları günden itibaren başlayan ’Oda-Üye’ birlikteliğimizin daimi olması için MMO olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya bundan sonra da hazırız" diye konuştu.

Kadir Gürkan ayrıca, “Burada mezun olan arkadaşlarıma söyleyeceğim konuların 1’incisi insan olman gereklerini tam olarak yerine getirmenin önemidir. 2’ncisi ise kodlama/yazılım ile yabancı dil konusunda gereken eğitimleri ve takviyeleri bir an önce tamamlamanın gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

Derece ile mezun olanlara ödül

Mezuniyet programında OMÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm 1’incisi Berkay Gültekin, 2’ncisi Veli Berke Kayıkcıoğlu, 3’üncüsü Emre Nayir, SAMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm 1’inciliğini paylaşan Erkan Öztürk ve Barış Şenel, 2’ncisi Atakan Yalçın Önel, 3’üncüsü Fatma Çelik hediyelerini MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan’dan, OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm 1’incisi Mervenur Çabuk, 2’ncisi Emre Yapıcı, 3’üncüsü Beril Kıyak hediyelerini MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Bozal’dan, SAMÜ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölüm 1’incisi Mehmet Arslan, 2’ncisi Afra Bildik, 3’üncüsü Ramazan Öztürk hediyelerini MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünsal Kıran’dan aldı.