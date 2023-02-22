Konya’nın Derebucak ilçesinde depremzede ailelere destek olabilmek için atkı, eldiven, bere, yelek ve uyku tulumları üretiliyor.

Konya’nın Derebucak ilçesinde depremzede ailelere destek olabilmek için atkı, eldiven, bere, yelek ve uyku tulumları üretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için harekete geçen vatandaşlar, depremzede ailelere yardım eli uzatabilmek için günlerdir adeta seferber oldu. Derebucak ilçesine bağlı Gencek Mahallesinde yaşayan kadınlar, İlçe Müftülüğü bünyesinde yer alan 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi Rabia Baş’ın önderliğinde harekete geçti. Mahalle sakini kadınlar, depremzede aileler için, atkı, eldiven, bere ve yelek ördü. Hanımlar tarafından örülerek deprem bölgesine gönderilen giyim malzemelerinin üzerinde iliştirilen notta, “Konya Derebucak Gencek Mahallesinden kucak dolusu selamlar. El örgümüz seni sımsıcak tutsun, ısınıp o güzel gülüşünle dünyayı aydınlatmaya devam et. Allah’a emanet ol” ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan, Derebucak Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı kurs merkezlerinde deprem bölgesindeki vatandaşlar ve bölgede görev yapan görevliler için uyku tulumu üretimine hız verildi. Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk de, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla kursları ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, usta öğrenciler ile kursiyerler tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Kaymakam Türk’e bilgiler verdi.