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Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da yangının çıktığı adrese giderek bilgi aldı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gencek Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil bir evin üst katındaki odada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangına ilk müdahaleyi ev sakinleri yaparken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler binayı sarmadan kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Konya’nın Derebucak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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