Dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Derebaşı Virajları Fransız ve Alman ortak yapımı olan 35 farklı ülkede yayın yapan Arte TV ekibi, Trabzon Valiliği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bölgede belgesel çekimi gerçekleştirdi.

Trabzon ile Bayburt arasındaki 3 bin 500 metre yükseklikte yer alan Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan geçen, ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ olarak seçilen Derebaşı Virajları, uluslararası basının dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransız ve Alman ortak yapımı olan, 35 farklı ülkede yayın yapan Arte TV ekibi, dünya genelinde yaptıkları incelemeler sonucunda Derebaşı Virajları’nı en tehlikeli yol olarak belirledi ve bu eşsiz yol hakkında bir belgesel çekimi gerçekleştirmek üzere Trabzon’a geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Valiliği’nin destekleriyle bölgeye gelen Arte TV ekibi, 15 gün boyunca kapsamlı çekimler yaptı. Ekip, bölgenin zorlu doğasını ve eşsiz manzarasını görüntülerken, yerel halkla röportajlar gerçekleştirerek virajların tarihi, günümüzdeki durumu ve turizme olan katkıları hakkında derinlemesine bilgi topladı. Özellikle bölgenin turistik potansiyeli, yolun geçmişten bugüne kadar nasıl kullanıldığı ve yerel halk üzerindeki etkileri belgeselin ana temalarını oluşturdu. Çekim süreci boyunca ekibe, Karaçam Köknar Uzuntarla Eğitim ve Yenilik Derneği (KUKDER) Başkanı Bahar Şeker rehberlik etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Valiliği’nin ortak çalışmaları sonucunda, şehirde turizmin canlanması ve doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir festival düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Trabzon’un doğal güzellikleri ve adrenalin dolu parkurlarıyla öne çıkan Derebaşı Virajları’nda "Adrenalin Festivali" hayata geçirilecek. Festival, hem yerli hem de yabancı turistleri bölgeye çekmeyi hedefleyecek. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.00’da Derebaşı Virajları’nda görkemli bir motosiklet sürüş ve Off-Road etkinliği düzenlenecek. Dünyanın en zorlu yollarından biri olarak bilinen bu bölgede gerçekleştirilecek Off-Road yarışları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıları ve izleyicileri bir araya getirecek.