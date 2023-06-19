DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, meteorolojinin Düzce için turuncu kod uyarısı vermesi üzerine olabilecek sel ve taşkına karşı dere yataklarına yakın evi olanların tahliye edilmesi ve sosyal tesislerde misafir edilmesi talimatı verdi.

Vali Cevdet Atay, meteorolojinin Düzce için sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine gerekli tüm tedbirleri aldırıyor. Cevdet Atay başkanlığında olabilecek risklerine karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı sonrasında dere yataklarına yakın evi olanların sel ve su taşkınına karşı tahliye edilmesine yağış tehlikesi geçene kadar da tedbiren vatandaşların sosyal tesislerde misafir edileceğini söyledi.