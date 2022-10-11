Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlar için daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yağışların getirdiği, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan otlar temizlenerek derenin düzenli akışı sağlandı.

Çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarı Ahmet Ayyıldız, “Aşırı yağışların meydana geldiği dönemlerde derede taşkınlar oluşuyor, vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyordu. Temizlik çalışmasıyla birlikte hem bu sorunun önüne geçilmiş oldu hem de kötü kokulara karşı önlem alınmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.