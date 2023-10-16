Denizli’de elleri ve ayakları iple bağlandıktan sonra silah ile ateş edilmesi sonucu öldürülerek dere yatağına atılmış bir erkek cesedi bulundu.

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde bulunan Menderes Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerine doğru dere yatağı kenarından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz birisinin olduğunu fark etti. Şahsın yanına yaklaştığında ise elleri ve ayaklarının iple bağlandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, dere yatağına yaklaşık 700 metre indikten sonra erkek olduğu tespit edilen şahsa ulaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silah ile vurulduğu ve kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayete kurban gittiği öğrenilen erkeğin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenin kesinleşmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için düğmeye basarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.