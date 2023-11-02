Karabük’te Filyos Çayı kenarında 8 ay önce üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklanan 55 yaşındaki Dursun A. hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 5 sayfalık iddianame kabul edildi.

26 Mart’ta Karabük - Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) ilgili Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Karabük Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kabul edilen iddianamede, tutuklu Dursun A’nın (55) aracında bulunan kanın, Gabon uyruklu öğrenciye ait olduğu, herhangi bir cinsel ya da üçüncü kişilere ait bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin suda boğulduğu ve yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilerek, Dina’nın, Dursun A.’dan kurtulmak için araçtan inerek kaçtığı ve gece karanlığında dereye düştüğü ifade edildiği iddianamede, “Dursun A.’nın Dinabongho Ibouanga’nın ölümüne sebep verdiği, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" ve kendisini savunamayacak durumda olan ve bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla "kasten öldürme" suçlarını işlediğine dair yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

Dursun A’nın, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede, adli kontrol şartları ile serbest bırakılan 7 şüpheli hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına da karar verildiği ifade edildi.