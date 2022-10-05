Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nallıhan ilçesi D-14O Karayolu üzerinde Çayırhan Mahallesi girişi Solta Boğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçerek dere yatağına uçtu. Sürekli kazaların meydana geldiği bölgedeki kazada otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

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