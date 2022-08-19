Kaza, bugün sabah 05.15 sıralarında Tepebaşı İlçesi’ne bağlı İnönü Karayolu Sarısu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 KS 020 plakalı tır, sürücüsü Anıl Yıldırım’ın virajı alamaması sonucu yoldan çıktı. Sarısu Köprüsü’nden aşağı devrilen tır, dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazası sonucu tır sürücüsü Anıl Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.