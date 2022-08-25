Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar mahallesinde şiddetli yağmurun taşırdığı dere ve beraberindeki dolu yağışının etkileri gün aydınlanınca ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı selde 11 ev, 9 araç zarar gördü. Köy yollarının önemli bir kesimi kullanılmaz hale geldi. Paşapınar’da ekipler hummalı çalışma yürüterek yaraları sarmaya çalışıyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar mahallesinde şiddetli yağmurun taşırdığı dere ve beraberindeki dolu yağışının etkileri gün aydınlanınca ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı selde 11 ev, 9 araç zarar gördü. Köy yollarının önemli bir kesimi kullanılmaz hale geldi. Paşapınar’da ekipler hummalı çalışma yürüterek yaraları sarmaya çalışıyor.

Şiddetli yağmurdan hasar gören Paşapınar’da yaşanan selin bilançosunu belirleme çalışmaları sürüyor. Orhangazi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri Paşapınar’da hayatı normale dönüştürmek için aralıksız çalışıyor.

Dere taştı, hayat durdu

Paşapınar mahallesinde şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra köyün içinden geçen ve bir süre önce kapatılarak yer altına alınan dere taştı. Taşkın su önüne gelen ne varsa sürükledi. Vatandaşlar yoğun yağmur dinene kadar evlerinden dışarı çıkamadı. Bu sırada hafta sonları dinlenmek için geldikleri prefabrik ev su alınca dışarı çıkan 4 kişi sel sularına kapıldı. Mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımı ile kurtarılan 4 kişi Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelerde tedaviye alındı.

Paşapınar’daki sel baskınının bilançosu da belirlendi. Orhangazi Kaymakamlığı koordinesinde kamu personellerinden oluşan heyetler mahallede incelemelerini sürdürüyor. Hasar tespit heyetlerinin incelemesinden sonra 11 ev ve 9 araçta hasar meydana geldiği bildirildi.

Paşapınar’da içme suyu, elektrik ve internet hatlarıyla ilgili sıkıntılar sürerken, geceden beri aralıksız çalışan ekipler sel sularının taşıdığı kayalar ve ağaçları temizlemeyi sürdürüyor.