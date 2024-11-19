Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri dere kenarlarında can ve mal kaybının yaşanmaması adına, geçtiğimiz yıllarda yapılan korkulukları görüntü kirliliğine neden olmaması ve deformasyonun önlenmesi için boyamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde can ve mal güvenliğinin sağlanması için korkuluk bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kentin farklı noktalarında projeleri hayata geçiren ekipler özellikle son altı ay içinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MUSKİ ekipleri 2024 yılında İl genelindeki derelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 15 bin metrenin üzerinde korkuluk montajı yaparken aynı zamanda çevre düzenlemesini de önemsiyor. Bu kapsamda Marmaris İlçesinde korkulukların boyama çalışmaları başladı. 1450 metrelik kısımda çalışma yapan ekipleri böylelikle demir korkulukların korozyonların ve deformasyonlarının giderilmesi için tüm yüzeyleri temizleyerek, boyama işlemlerini sürdürüyor. Boyama işlemiyle birlikte hem korkuluk demirlerinin ömrü uzuyor hem de kötü görüntünün önüne geçiliyor.