Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korkuluk çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 2024 yılına kadar 5 bin 700 metre korkuluk yapılırken, 2024 yılında 14 bin 920 metrelik montaj çalışması gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte ise 30 bin metre korkuluk çalışması planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korkuluk bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kentin farklı noktalarında çalışma yapan ekipler özellikle son altı ay içinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılına kadar toplam 5 bin 700 metre korkuluk çalışması yapılırken 2024 yılında ise 14 bin 920 metre montaj yapıldı. Böylelikle il genelinde toplam 20 bin 620 metre korkuluk montajını tamamlanmış oldu.

2024 yılında 14 bin 920 metre korkuluk yapıldı

Bu kapsamda 2021 yılında Bodrum ve Marmaris İlçelerinde 3 bin 200 metre, 2022 yılında Marmaris’te 800, Bodrum’da 700, Milas’ta ise 800 metre korkuluk yapıldı. 2024 yılında Bodrum’a 2 bin 200, Milas’a 3 bin 170, Menteşe’ye 2 bin 930, Marmaris’e 3 bin 320 ve Fethiye’ye 3 bin 300 metre olmak üzere toplam 14 bin 920 metrelik korkuluk montajı yapıldı. 2024-2029 yılları arasında ise 30 bin metrelik çalışma planlamasının yapıldığı öğrenildi.