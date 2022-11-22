Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemer Belediyesi, Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisinde yaşayan vatandaşların yaklaşık 40 yıldır kanayan yarası olan dere ıslah çalışmaları ve köprü yapımı tamamlanarak halkın kullanımına kazandırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na ve belediye personeline teşekkür yemeği verdi. Yemeğe, Belediye Başkanı Topaloğlu’nun yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, belediye meclis üyesi Recep Yılmaz, Belediye Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış, Belediye Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin ve belediye personeli katıldı.

"İşimizi yapmaya devam edeceğiz"

Cumayeri mevkisinde yaşayan vatandaşların davetini kırmayan Başkan Topaloğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, yemek hazırlayan kadınlara yardım etti, salata yaptı. Başkan Topaloğlu, yemek sonrası yaptığı açıklamada, Cumayeri mevkisinde yıllardır çözülemeyen bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

En kısa sürede söz konusu Karaçay deresinde ıslah çalışmalarını tamamladıklarına belirten Başkan Topaloğlu, “Yıllardır yapılamayan bir hizmeti kısa sürede yaptık. Biz mutluyuz vatandaşlarımız da mutlu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız bizler teşekkür etmek istemiş. Bu bağlamda davet ettikleri yemeğe katıldık. Artık vatandaşlarımız su ve sel baskınları konusunda tedirgin olmayacak. İşimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.