Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesi Vatan Caddesi’nde devam eden imar yolu çalışmaları kapsamında dere geçişlerine çelik boru menfezler yerleştiriyor.

Samsun’da ilk kez yapılan menfezler sayesinde ani ve sağanak yağışlarda taşkın ve sel riski ortadan kaldırılarak ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da alt yapı kaynaklı sorun bitecek” dedi.

İl genelinde gerçekleştirdiği kaliteli altyapı yatırımlarıyla şehrin her noktasını ilmek ilmek işleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kesintisiz ve modern altyapı sunmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğinin getirdiği ani ve düzensiz yağışlar, taşkın ve sel riskini de beraberinde getirirken Büyükşehir Belediyesi tarafından kritik noktalarda önemli altyapı yatırımları yapılıyor. Altyapı yatırımlarını geleceğe dönük planlayan Büyükşehir Belediyesi şehrin birçok noktasında hayata geçirdiği projelerle muhtemel risklerin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu amaçla İlkadım ilçesi Vatan Caddesi’nde devam eden imar yolu çalışmaları kapsamında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından dere geçişlerine de çelik boru menfezler yerleştiriliyor.

“Samsun’da alt yapı kaynaklı sorun bitecek”

“Altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak gibi bir derdimiz var” Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sağlıklı şehirler ancak güçlü altyapı üzerine inşa edilebilir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Kentimizin her noktasında yerin altını ilmek ilmek işliyoruz. Bütün projelerimiz insanımız için daha güzel, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Yeni yatırımlarla şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Gerek kent merkezinde gerek kırsal bölgelerde ‘eşit hizmet’ anlayışla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz, bu hassasiyetle gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha uzun ömürlü ve sağlıklı

Spiral sarımlı çelik boru menfezlerin diğer prefabrik kutu menfezlere göre daha uzun ömürlü olduğunu ifade eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Salih Bayar, "Vatan Caddesi’ndeki imar yolu çalışmalarımız kapsamında dere geçişlerine 2 metre yüksekliğinde toplam 44 metre uzunluğunda menfez çalışması yapacağız. Çalışmalarımızda da ilk defa spiral sarımlı çelik boru menfezler kullanıyoruz. Klasik yöntem prefabrik kutu menfezler yerine spiral sarımlı çelik boru menfezleri tercih etmemizin sebebi de dere geçiş hattının 44 metre ve uzun olmasıdır. Betonarme kutu menfez yapılması halinde en az 22 adet 2 metre boyunda menfez yerleştirilmesi gerekmekteydi. Bu da farklı oturma kaynaklı 22 farklı noktada deformasyonlara neden olacaktı. Bunu ortadan kaldırmak için de spiral sarımlı çelik boru menfez ile manşonlu sistem sayesinde yekpare şekilde yapıyı tamamlayacağız. Ayrıca bu sistem prefabrik kutu menfezlere göre daha uzun ömürlü, ekonomik ve daha sağlıklı" diye konuştu.