Süper Lig’in en heyecanlı şampiyonluk dönemine özel ‘Derby’nin Ekran Füzyonu: Tam Ekran, Tam Aksiyon’ projesi, Kristal Elma, MMA Smarties ve İstanbul Marketing Awards’dan üç ödülle döndü.

Hedef kitlesiyle kurduğu güçlü bağlara büyük önem veren Derby, Süper Lig’in en heyecanlı şampiyonluk döneminde teknoloji kullanımıyla marka bilinirliğini artırarak futbolseverlerle etkileşime geçmeyi hedefledi. Bu amaçla ‘Derby’nin Ekran Füzyonu: Tam Ekran, Tam Aksiyon’ projesini hayata geçiren Derby, Reklamcılar Derneği tarafından verilen Kristal Elma Reklam Ödüllerinin Medya kategorisindeki ‘TV Kullanımı’ dalında üçüncülüğü kazandı ve ‘Bronz Elma’ ödülünün sahibi oldu. Derby ayrıca izleyici katılımını artıran kişiselleştirilmiş içeriklerle başarılı reklam sonuçları sağlayan projesiyle, MMA Smarties Türkiye’nin, ‘Teknoloji Pazarlaması’ kategorisindeki ‘Bağlantılı TV’ dalında ‘Bronz Ödül’ kazandı.

Bir başka ödül de İstanbul Marketing Awards’tan

‘Derby’nin Ekran Füzyonu: Tam Ekran, Tam Aksiyon’ projesine bir başka ödül de İstanbul Marketing Awards’tan geldi. Derby, pazarlama sürecinin bütüncül şekilde değerlendirildiği yarışmanın Dijital ve Teknoloji kategorisinde, orjinal ve inovatif yönüyle katkı sunan markalar arasında ipi göğüsleyerek ‘Yaratıcı Dijital Mecra Kullanımı’ ödülüne layık görüldü.