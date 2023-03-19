Antalya Büyükler 2. Amatör Küme 1. Grup ilk haftasında Kaş Belediye Spor ile Kaş Genç Spor karşı karşıya geldi. Ağullu Futbol Sahası’nda oynanan derbiyi, Kaş Belediye Spor 2-0’lık skorla kazandı.

Kaş Belediye Spor’a galibiyeti getiren golleri, Mustafa Emir Avcı ve Ali Kavcar kaydetti. Avcı, Kaş Belediye Spor’un gol atan ilk oyuncusu oldu.Ev sahibi turkuaz-beyazlılar, sahaya üzerinde “Türkiye bizim canımız, yaralarımızı birlikte saracağız” yazılı pankartla çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Kaş Belediye Spor, 33. dakikada Mustafa Emir Avcı’yla golü buldu ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda boş alanları iyi değerlendiren Kaş Belediye Spor, 70. dakikada Ali Kavcar’la farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca derbi maçı, Kaş Belediye Spor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada, Kaş Belediye Spor’da Osman Sefa Tuncer, Mustafa Emir Avcı, Muammer Onur Çetin, Hakan Demircan, Faruk Sarımsı ve teknik sorumlu Mehmet Ada, misafir takımda ise Utku Koca sarı kart gördü.Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, maçtan sonra soyunma odasında futbolcular ile teknik ekibi ve yöneticileri tebrik etti.

Kaş Belediye Spor, gelecek hafta deplasmanda 1954 Finike Gençlik ve Spor’la karşılaşacak.