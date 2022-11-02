Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Eda, Macris, De Souza, Aslı, Meryem, Gizem (L), Lazareva, Buse, Meliha, Cansu (L).

Bursaspor’da Düzcespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor’da Düzcespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit takımları karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

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