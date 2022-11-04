Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, mücadele saatinde Nef Stadyumu’nda hava sıcaklığının 16 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 46 olması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını güzel bir havada paylaşacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 16 dereceyi gösterecek.

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