Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 0 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 olması bekleniyor.