Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisinde gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak. Altınordu’da Ahmet İlhan Özek 8 golle takımını sırtlarken, Altay’da ise Marco Paixao 7 golle siyah-beyazlı ekipte en golcü isim konumunda.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisinde gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak. Altınordu’da Ahmet İlhan Özek 8 golle takımını sırtlarken, Altay’da ise Marco Paixao 7 golle siyah-beyazlı ekipte en golcü isim konumunda.

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta müsabakasında İzmir’in iki köklü kulübü Altınordu ve Altay, 13 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. İzmir derbisinde iki takımın golcülerinin performansı dikkat çekiyor. Altınordu forması giyen Ahmet İlhan Özek 8 golle gol krallığında ikinci sırada yer alırken Marco Paixao ise 7 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Paixao ve Özek, gol sayıları ile ön plana çıkıyor

Altınordu’nun tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan Özek, lacivert-kırmızılıların bu sezon attığı 12 golün 8’ini kaydederek takımının bulduğu gollerin büyük bir çoğunluğuna katkı sağlamış oldu. Diğer tarafta Potekizli golcü Paixao ise Altay’ın bu sezon attığı 9 golün 7’sini kaydetti. İki oyuncunun suskun olduğu zaman takımların gol üretmesi zorlaşıyor. Ahmet İlhan Özek, maç başına 2,9’luk şut oranıyla oynarken bu şutların maç başına 1,7’lik kısmı isabetli oluyor. Altay’ın golcüsü Paixao ise maç başına 2,1’lik şut oranıyla performans gösterirken yine bu şutların maç başına 1,2’lik kısmı isabetli oluyor.