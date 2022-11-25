Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 27 Kasım Pazar günü Göztepe ile derbi maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibi en büyük kozu Marco Paixao olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 27 Kasım Pazar günü Göztepe ile derbi maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibi en büyük kozu Marco Paixao olacak.

Altay, 27 Kasım Pazar günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin derbideki en büyük kozu 38 yaşındaki golcü futbolcu Marco Paixao olacak. Tecrübeli oyuncu bu sezon Altay formasıyla 13 maça çıkarken 9 da gol kaydetti. İzmir temsilcisi bu sezon Paixao’nun gol attığı sadece Ankara Keçiörengücü müsabakasını kaybetti. Portekizli golcü; geçen sezon Süper Lig’de oynanan ve Altay’ın, Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında galibiyeti getiren golü almıştı.

Son 6 maçta 7 gol

Altay’ın 38 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, son haftalardaki performansıyla Altay’ı sırtlamaya devam ediyor. Paixao, ligdeki son 6 maçta 7 gole imza attı. Bu maçlarda Manisa FK, Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Altınordu ve Gençlerbirliği ağlarına 1’er gol atarken, Sakaryaspor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Öte yandan Marco Paixao, Altay’ın bu sezon ligde attığı 12 golün 9’una imza attı.