Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde heyecan yarın Kadıköy’de yaşanacak. Derbi, beIN SPORTS’ta 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, yarın saat 19.00’da beIN SPORTS’ta yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.