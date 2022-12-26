Konya’nın Derbent ilçesi gece yarısı itibariyle yağan karın ardından beyaza büründü.

Konya’nın Derbent ilçesi gece yarısı itibariyle yağan karın ardından beyaza büründü.

Konya’da beklenen kar yağışı gece yarısı itibariyle bazı ilçelerde etkili oldu. Derbent ilçesi de kardan nasibini alan ilçeler arasında yer aldı. İlçede gece boyu kar yağdı. Güne beyaz bir örtüyle uyanan vatandaşlar yağış bereketinin mutluluğunu yaşadı. Derbent İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, kayak merkezinin de yapıldığı ilçede yağan karın ardından, “Allah bereketli yağışlar nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.