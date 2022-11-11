Kartepe Teleferik Projesi’nde Derbent İstasyonunun temel betonu atıldı. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Kartepe Teleferik Projesi’nde Derbent İstasyonunun temel betonu atıldı. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede, Derbent İstasyonunun temel betonu atıldı. Eşsiz kent manzarasının yer aldığı bölgede inşa edilen istasyonun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı, 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem; tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.